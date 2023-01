Eine 80-jährige Mieterin lagerte Donnerstagabend auf der Terrasse eines Mehrparteienwohnhauses im Stadtgebiet von Spittal Aschereste in einem Müllsack, im Glauben, diese wären erkaltet. Jedoch entfachten Glutreste den Müllsack und es kam zu einem Brand, welcher von Hausbewohnern entdeckt wurde. Die alarmieren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Zwei Ersthelfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Spittal eingeliefert. Es entstand Sachschaden in vorerst unbekannter Höhe. In Lienz begann in der Nacht auf Freitag der Motor eines abgestellten Autos zu brennen.