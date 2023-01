"Nix besser und nix letzer als gestern", antwortet Eismeister Norbert Jank Freitagnachmittag auf die Frage zur aktuellen Lage am Weißensee. Es habe etwa vier Zentimeter Neuschnee gegeben, das wäre aber kein Problem. Die zwei Kilometer lange frei gegebene Bahn sei in perfektem Zustand. "Wir werden jetzt versuchen, weitere Flächen mit einem vier Meter breiten Pflug am Auto zu befahren. Wenn das gelingt, könnten wir am Samstag bereits insgesamt neun Kilometer Bahn haben", gibt sich Jank zuversichtlich.