Bisher unbekannte Täter stahlen zwischen dem 13. und 17. Jänner ein industrielles Heißkeil-Folienschweißgerät der Marke Leister Twinny S, im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter entwendeten das Werkzeug aus einem versperrten Werkzeugcontainer im Baustellenbereich des ÖBB-Kraftwerkes "Obervellach II" im Bezirk Spittal/Drau,

Der Werkzeugcontainer war mit einem sperrbaren Bogenschloss gesichert. Die unbekannten Täter hatten den Schlüssel der in der Nähe des Containers versteckt war gefunden und gelangten so in das Innere des Behältnisse.