Die Jagd nach den Punkten, sogenannte Badges, ist am Nassfeld eröffnet. Wer Herausforderung annimmt und bereit für Neues ist, wird in diesem Skigebiet doppelt belohnt. "Mit einer Sammlung an unvergesslichen Momenten und der Chance auf wertvolle Gewinne", sagt Christopher Puntigam vom NLW Tourismus Marketing.

Im Rahmen der Nassfeld-Challenge machen sich die Teilnehmer auf die Jagd nach sogenannten Badges. Manche dieser Punkte sind leicht zu haben, für andere müssen sich die Skifahrer schon ins Zeug legen. Doch egal ob „Hillclimber Badge“ für 20.000 gefahrene Höhenmeter am Tag oder „Nassfeld Kinostar Badge“ für ein lustiges Erinnerungsfoto. Punkte gibt es auch für eine Fahrt auf der Erlebnispiste „The Snake“ oder für einen Selbstversuch auf der Ski Movie Rennstrecke inklusive Video für zu Hause. 14 verschiedene Badges stehen auf der Liste der Nassfeld-Challenge. "Welche und wie viele Disziplinen man in Angriff nehmen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Jeder gesammelte Badge ist ein Los im Topf und erhöht die Gewinnchance", sagt Puntigam.

Wer Fotos macht, sammelt ebenfalls Badges © KK/Lugger

Skipässe

Anmeldungen für diesen Bewerb sind hier möglich. Dort einfach registrieren, Skipass-Nummer eintragen und es kann losgehen. Das Ranking der Teilnehmer wird täglich aktualisiert und auch die Videos und Fotos kann man jederzeit ansehen oder mit Freunden teilen. Abgerechnet wird am Ende der Saison. Wer dann die Nase vorne hat, darf sich auf eine Saisonkarte sowie Tages- und 2-Tagesskipässe, Gutscheine für Skiservices, diverse Sachpreise oder einen Skihelm im Nassfeld-Design freuen.