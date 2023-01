Er weiß selbst noch nicht, was ihn genau erwartet, aber er ist jedenfalls dabei. Friedl Würcher, der Sänger der Nockis, wird bei der Oberkärntner und Osttiroler "Köpfe des Jahres"-Gala der Kleinen Zeitung am 25. Jänner eine Hauptrolle spielen. Und fünf Fans können mit je einer Begleitperson exklusiv und kostenlos dabei sein!

Wer Friedl Würcher an diesem besonderen Abend begleiten und vorab an einem "Meet & Greet" teilnehmen will, schickt bis einschließlich Sonntag, 22. Jänner, ein Mail mit Name, Telefonnummer und vielleicht einer netten "Begründung" an: irmgard.hrast@kleinezeitung.at

Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Gala findet in der Carinthischen Musikakademie (CMA) im Stift Ossiach statt.