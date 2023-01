Der HolidayCheck Award jährt sich zum 18. Mal. Es werden Hotels geehrt, die in den Augen der HolidayCheck Urlauberinnen und Urlauber einen ausgezeichneten Job gemacht haben. Auf Basis von über 623.000 echten Bewertungen können sich insgesamt 596 Hotels aus 32 Ländern über den begehrten Award freuen. Auch in Österreich gibt es mit 80 Awards wieder eine ganze Menge Gewinner-Hotels.

Auf Platz sechs der beliebtesten zehn Hotels in Österreich landete das Kinderhotel Ramsi in Hermagor. Erst Anfang Jänner wurde es zum besten Kinderhotel in Kärnten gekürt. Auf einem riesigen, autofreien 100.000 Quadratmeter großen Süd-Plateau liegt das Kinderhotel Ramsi am Pressegger See. Begeisterte Eltern schwärmen vom riesigen Indoor-Spielplatz, dem Hallenbad mit Schwimmkursen, der eigenen Kinder-Skischule und dem Bauernhof. Die liebevolle Kinderbetreuung macht auch Erholung für Eltern möglich. Die perfekt ausgestatteten Zimmer bieten laut Bewertungen alles, was Familien mit Kindern benötigen. Das Essen ist sowohl mit einfachen, schmackhaften Gerichten für Kinder, als auch mit Feinschmecker-Küche für Erwachsene von allen Gästen durchweg positiv bewertet.