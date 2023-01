"Auffe aufn Berg und oba mit de Ski, eine in die Hütt'n und die Händ in die Höh", dieser Après-Ski-Hit wird seit dem Vorjahr in den Skihütten rauf und runter gespielt. Aber was, wenn keine "Hütt'n" offen hat? Der Mitarbeitermangel in der Gastronomie spitzt sich zu - und viele Betriebe helfen sich damit, indem sie die Anzahl der Ruhetage erhöhen. So haben es auch die Hüttenwirte am Katschberg gemacht. "Es hat heuer einen Tag gegeben, wo fast alle zu gehabt haben", sagt Seppi Bogensperger von den Bergbahnen. Doch nun hat man reagiert. "Wir haben das Ganze jetzt koordiniert", betont der Chef des Skigebietes. Dass fast alle Hütten am selben Wochentag ihre Wochenruhe haben, soll es in Zukunft nicht mehr geben.