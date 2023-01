Der Andrang war groß am Dienstagvormittag. Sylvia Auer, Obfrau des Weltladen-Vereines, hat in das Stadtcafé eingeladen. Erstmals wurde dort der Spittaler Stadtkaffee in der Öffentlichkeit serviert. Auer hat dafür auch Schülerinnen der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) engagiert. Unter den ersten Verkostern waren Vizebürgermeister Willi Koch (Team Kärnten), Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger (SPÖ), Stadtrat Andreas Unterrieder (SPÖ). Koch gab auch gleich eine Großbestellung auf: "Wir von der Gemeinde nehmen gleich einmal zehn Kilogramm", sagte er – vor der Verkostung wohlgemerkt.