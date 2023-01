Wer hat etwas gesehen? Das fragt die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Samstag um 22.45 Uhr in Irschen. Ein 42-Jähriger war zu dieser Zeit in Richtung Gröfelhof unterwegs, als er im Ortsteil Rittersdorf im Bereich der sogenannten "Baumgartner-Säge" von einem bisher unbekannten Pkw-Lenker von hinten angefahren und zu Boden gestoßen wurde.

Das Unfallopfer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Bein. Ohne anzuhalten oder sich um den Mann zu kümmern, setzte der Unfalllenker seine Fahrt in südliche Richtung fort. Der 42-Jährige schleppte sich trotz seiner Verletzungen noch rund 700 Meter nach Hause. Sonntagmittag ließ er sich im Bezirkskrankenhaus Lienz schließlich ambulant behandeln.

Aufgrund der Dunkelheit sowie durch die Blendung der Scheinwerfer kann der Verletzte keine Angaben zum Unfallfahrzeug machen.

Deshalb bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizeidienststelle Oberdrauburg unter der Telefonnummer (059133) 2231.