Der Skiwinter in Oberkärnten ist gerettet. Dieses Stimmungsbild ergibt ein Rundruf bei den heimischen Skigebieten am Montag. "Diese Bilder werden um die Welt gehen", sagt etwa Josef Bogensperger vom Katschberg. Die Pisten seien zwar schon vor dem Neuschnee in einem guten Zustand gewesen, nun sei aber auch das Winterfeeling wieder zu hundert Prozent da. Was man am Katschberg tut, um die Bilder mit der Welt zu teilen? Social Media lautet das Zauberwort.