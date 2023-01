Die Faschingsgilde Spittal feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist in der amtierenden Faschings-Landeshauptstadt so einiges passiert, weshalb man nun eine Sonderausstellung mit historischen Einblicken in die Welt des Spittaler Faschings eröffnet hat. „Es ist eine tolle Idee und passt hier super herein, da es ein wichtiges Brauchtum in Oberkärnten ist“, freute sich Hartmut Parsch, der Direktor des Museums für Volkskultur bei der Eröffnung im Schloss Porcia.