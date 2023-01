Erst am Sonntag vermeldete Eismeister Bernhard Jank: "Es wäre angerichtet." Und meinte damit die alternative Elf-Städte-Tour am Weißensee. Am Wochenende wurde die Strecke bereits fertig präpariert, 12,5 Kilometer lang waren die Bahnen. Doch die Hoffnung, dass nicht zu viel Schnee kommt, wurde in der Nacht auf Montag enttäuscht. "Es liegen circa 30 Zentimeter Schnee. Noch ist das Eis darunter trocken und hält", schildert Norbert Jank.