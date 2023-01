Wilde Jauchzer und klingende Glöckchen kündigten am Sonntag das Eintreffen der Holzfuhrwerke vom Berghang her bereits von Weitem an. 21 Gespanne aus ganz Kärnten, Ost-, Süd- und Nordtirol waren ins Obere Mölltal gekommen, um das alte Handwerk des Holzziehens zu präsentierten. Über den Gradenweg ging es unter Jubel und Applaus des Publikums ins Zielgelände in Putschall bei Großkirchheim, wo es für die Noriker zuallererst eine kräftige Belohnung gab.