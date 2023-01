Der Mieter, ein 83-jähriger Mann, heizte am Dienstag in seinem Haus in Weitensfeld den Kachelofen ein. Nach dem Nachheizen um 14.35 Uhr kam es laut Polizei allerdings zu einer starken Rauchentwicklung und in weiterer Folge zu einem Deckenbrand. Die Mannschaft der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Weitensfeld konnte den Brand zwar rasch löschen. Der Pensionist musste allerdings nach der Erstversorgung durch die Rettung Gurk mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Friesach gebracht werden. Im Einsatz standen neben der Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren Zweinitz, Altenmarkt und Gurk.

Die genaue Ursache für den Zwischenfall wird ein Brandermittler herausfinden. Am Haus entstand Totalschaden.

Ohne verletzte Personen endete am Samstag gegen 16.15 Uhr ein Brand in Steinfeld. Ein Nachbar (35) nahm eine Rauchentwicklung an der Seite eines Zubaus mit einem Holzverschlag wahr und verständigte über den Notruf die Feuerwehr. Der Mann versuchte in weiterer Folge den Brand laut Polizei selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Kleblach und Lind konnten den Brand schließlich rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Die Ermittlungen zur bis dato unbekannten Brandursache werden ebenfalls vom Bezirksbrandermittler geführt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt.