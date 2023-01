Nach den Wahlen der Dechanten findet in den Dekanatsregionen Gmünd-Millstatt, Greifenburg und Hermagor/ Šmohor ein Wechsel statt. Harald Truskaller, Pfarrer in Gmünd sowie Pfarrprovisor in Malta, Nöring, Altersberg und Leoben, wurde auf Basis eines Dreiervorschlages des Dekanatsrats zum neuen Dechanten des Dekanates Gmünd-Millstatt ernannt. Truskaller folgt damit an der Spitze des Dekanates auf Krzysztof Jan Miera, Pfarrer in Radenthein sowie Provisor in St. Peter ob Radenthein und Kaning.

Im Dekanat Greifenburg wurde der bisherige Administrator Josef Allmaier, Pfarrer in Berg sowie Provisor in Dellach/Drau und Ötting, zum Dechant bestellt. Andreas Tonka, Provisor in Rattendorf, Mitschig und Tröpolach, wurde als Dechant des Dekanats Hermagor/Šmohor für eine weitere sechsjährige Amtsperiode wiedergewählt.

Neuer Missio-Diözesandirektor

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner wurde außerdem Sylvère Buzingo, Pastoralvikar in der Pfarre Köttmannsdorf, zum neuen Diözesandirektor der Päpstlichen Missionswerke (Missio) Kärnten bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Johannes Rosenzopf, Provisor in St. Veit im Jauntal und Leiter des Referates für Mission und Entwicklungszusammenarbeit der Diözese Gurk, der der Missio Kärnten seit 2011 vorstand.