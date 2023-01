Die beiden SPÖ-Politiker Gerald Kubin und Gerd Guggenberger sind erleichtert. Die Staatsanwaltschaft in Klagenfurt hat die Ermittlungen gegen die beiden in der Kirchplatz-Debatte St. Lorenzen eingestellt. Sie haben im vergangenen Jahr Informationen aus dem Gemeindevorstand per Postwurf veröffentlicht, um die Bürger über den Verkauf von kleineren Grundstücksflächen am Kirchplatz aufzuklären. Weil Sitzungen des Gemeindevorstandes nicht öffentlich sind, fällt deren Inhalt eigentlich in das Amtsgeheimnis.