Spektakuläres "Schneefräsn" am Nassfeld

MTB-Downhill im Winter? Aber sicher! Am 28. Jänner macht die weltweit einzige MTB-Downhill Serie „Schneefräsn“ Station am Nassfeld. Am selben Tag starten auch Skitourengeher und Bergläufer gemeinsam beim Nassfeld Mountain Night Sprint.