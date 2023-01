Nachdem die Polytechnische Schule Spittal im Dezember eine Podiumsdiskussion mit Bürgermeister Gerhard Köfer organisiert hatte, zeigte sie nun Engagement, ihre Schüler auf dem Weg in das Arbeitsleben bestmöglich zu unterstützen. Unter dem Motto "My style, my future" begrüßte Schulleiterin Sabine Friedrich Vertreter von neun Firmen, die die Gelegenheit nutzten, ihr Unternehmen den 45 Schülern vorzustellen. "Wir, als Bindeglied zwischen Firmen und Schülern, können den Jugendlichen damit frühzeitig passende Lehrstellen vermitteln und den Firmen helfen, neue Talente für ihre Betriebe zu finden", sagte Friedrich, die im Anschluss das Wort an Vizebürgermeisterin Angelika Hintergger (SPÖ), Andreas Gaggl von der Arbeiterkammer und Rudolf Oberlojer, Referent der Wirtschaftskammer, übergab.