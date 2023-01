Der Brand eines Nebengebäudes im Bereich Gries auf Höhe Greifenburg nahe der B100, Drautalstraße, legte am Donnerstag in den Morgenstunden den Verkehr lahm. Ausweichen war wegen der umfangreichen Löscharbeiten erst nur großräumig über das Gailtal möglich. 2Wir konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Doch das Nebengebäude ist sehr groß 30 Meter Holz und zwei Fahrzeuge befanden sich darin. Die Nachlöscharbeiten werden noch länger andauern", sagt Feuerwehrkommandant Alexander Haßlacher von der Freiwillingen Feuerwehr Greifenburg. Fünf Feuerwehren mit 70 Helfern standen im Einsatz. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden, um 7.30 konnte die Straße zumindest wieder einspurig befahren werden.

In der Nacht auf Donnerstag lenkte ein 18-jähriger Mann aus Klagenfurt seinen Pkw auf der A2 Südautobahn von Pörtschach kommend in Richtung Klagenfurt. Bei der Auffahrt Pörtschach Ost vernahm er eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Er lenkte sein Fahrzeug auf einen Grünstreifen und der Lenker sowie seine beiden Insassen verließen das Fahrzeug, das kurze Zeit später im Vollbrand stand. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen, neben der Polizei die Freiwilligen Feuerwehren Velden und Pörtschach mit drei Fahrzeugen und 14 Kammeraden.

"25 Helfer im Einsatz"

Am Freitag gegen 13.30 Uhr wurde die Autobahnpolizeiinspektion Wolfsberg zu einem LKW-Brand im Bereich der A2, Richtungsfahrbahn Italien, im Gemeindegebiet St. Andrä, beordert. Am Einsatzort eingetroffen wurde der Anzeiger, ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen angetroffen, der bereits versuchte, das Feuer zu löschen, was jedoch misslang. Zu diesem Zeitpunkt standen die Sattelzugmaschine und der vordere Teil des Sattelanhängers bereits in Vollbrand. Der 29-jährige polnische Fahrzeuglenker befand sich unverletzt im Nahbereich des mit Plastikgranulat beladenen LKW. Das Fahrzeug konnte von den Feuerwehren mittels schwerem Atemschutz gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurde die A2 in Fahrtrichtung Italien für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Wolfsberg, Bad St. Leonhard und St. Andrä mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 25 Kameraden.