Nun stehen sie fest, die 83 Athletinnen und Athleten im Alter von 14 bis 17 Jahren, die für Österreich bei den European Youth Olympics Festival (EYOF) in Friaul-Julisch Venetien an den Start gehen. Insgesamt werden rund 2300 Teilnehmer aus 47 Nationen bei den Spielen erwartet. In den rot-weiß-roten Kader haben es ein dutzend Nachwuchssportler aus Kärnten geschafft.