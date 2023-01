In einer kalten Nacht auf Mittwoch hat sich am Weißensee Spiegeleis gebildet. "So gute Verhältnisse hatten wir in diesem Winter noch nie", zeigt sich Eismeister Norbert Jank begeistert. Wenn es so weiter gehe, sind die Aussichten für die bevorstehende Großveranstaltung gut. Zur Wochenmitte wurde die präparierte Eisfläche am Westufer samt der südseitigen Zugänge wieder freigegeben. Die Rundbahn wird erneut gehobelt und bestmöglich hergerichtet.