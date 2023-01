Zur Ausgangslage: Die Lifte im Skigebiet Innerkrems gingen diesen Winter nicht in Betrieb und zwei mit den Seilbahnen im Zusammenhang stehende Konkursverfahren sind nach über einem Jahr noch nicht abgewickelt. Angesichts undurchsichtiger Firmenkonstrukte stellt sich die Frage, wem die Seilbahnen überhaupt gehören? Die größte Firmenpleite 2022 im Bezirk Spittal war jedenfalls die Innerkremser Seilbahnen GmbH & CoKG (IKS) mit einer Überschuldung von 1,82 Millionen Euro. Ein ursprünglich angestrebtes Sanierungsverfahren mit einer 20-prozentigen Quote binnen zwei Jahren wurde im Oktober 2022 in ein Konkursverfahren umgewandelt.