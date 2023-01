Gailtalbauer & Co.

Privatkonkurse stiegen in Oberkärnten besonders stark an

Die Insolvenzstatistik für das Jahr 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg. Eine Privatperson häufte 5,8 Millionen Euro an Verbindlichkeiten an. Lichtblick: In Hermagor war keine einzige Firma betroffen.