Von den zwei einst schönen und stilvollen Villen in der Albin-Egger-Straße in Lienz (gegenüber Sanitätshaus Ortner) ist derzeit nicht mehr viel über. Momentan stehen große Transparente davor. Was geschieht hier? Werden sie dem Erdboden gleich gemacht? Nein! "Villa Schlossberg" heißt das Projekt, das hier im Entstehen ist. In den zwei leerstehenden und geschichtsträchtigen Villen, die um 1900 gebaut wurden, sind 15 moderne Eigentumswohnungen geplant.