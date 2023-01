Eine 68-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal fuhr am Montag gegen 18.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Ortenburger Straße in Spittal und bog in die Forstgartenstraße ein. Aufgrund der Dunkelheit und der nassen Fahrbahn übersah die 68-Jährige laut Polizeibericht einen die Fahrbahn überquerenden Fußgänger (19) aus Spittal.

Dieser wurde von der Front des Fahrzeuges erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.