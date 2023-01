Kurz vor dem Jahreswechsel wurde am Weißensee das Westufer teilweise freigegeben. Doch der Eislaufspaß war vorerst nur von kurzer Dauer. "Aktuell regnet es am Weißensee. Das Tauwetter hält an. Kein Eislaufbetrieb möglich. Der See ist gesperrt!", schreibt Eismeister Bernhard Jank am Montagmorgen auf der Informationsseite und den sozialen Medien.