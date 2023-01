"Bitte reisen Sie nicht nach Österreich. Dort passieren unglaubliche Dinge", schrieb Journalist Lukas Weber in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), die am Sonntag erschienen ist. Grund für seine "Reisewarnung" ist ein Vorfall, der sich in Kärnten, genauer gesagt in Treffling bei Seeboden ereignet hat. Weber flatterte ein Schreiben des Spittaler Rechtsanwaltes Helmut Gruber ins Haus. Das Auto des Adressaten habe in einer privaten Einfahrt gewendet, dadurch wurde der Besitz seines Mandanten gestört, so der Anwalt.