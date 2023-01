"Nach einigen Wochen des Umbaus und harter Arbeit ist es geschafft. Wir feiern die Eröffnung meiner Praxis", sagt Martin Ortner. Der Allgemeinmediziner hat Räumlichkeiten im Hotel "Ortners Eschenhof" in Bad Kleinkirchheim umgebaut. Der 38-Jährige stammt aus Bad Kleinkirchheim und blickte schon früh über den Tellerrand. Er besuchte eine internationale Schule in Udine und verbrachte zwei Jahre auf der High School in Florida.