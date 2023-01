Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam am Freitag gegen 22.50 Uhr mit seinem Pkw in der Gemeinde Malta auf einer Gemeindestraße talwärts fahrend in einer Kehre von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr anschließend rund 150 Meter eine steile Wiese bergab und blieb in einer Baumgruppe hängen.

Ein anderer Autolenker sah das verunfallte Fahrzeug, konnte den Lenker außerhalb des Wagens auf einer Wiese liegend auffinden und setzte einen Notruf ab.

Der schwer verletzte Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr und von Kräften des Roten Kreuzes aus dem steilen und unwegsamen Gelände geborgen und nach notärztlicher Hilfeleistung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Gmünd, First Responder, ein Notarzt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Malta, Dornbach und Gmünd.