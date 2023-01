Am Montag wird er offiziell bekannt gegeben, der österreichische Kader für das European Youth Olympic Festival (EYOF), darunter auch um die zehn Sportlerinnen und Sportler aus Kärnten, wie der ÖOC verrät. 1600 Nachwuchsathleten werden zu den Jugend-Winterspielen in Friaul-Julisch Venetien erwartet. 160 von ihnen kommen nach Spittal, denn das Turnier der U18-Eishockeydamen wird von der Gruppenphase bis hin zum Finale in der Eis-Sport-Arena ausgetragen.