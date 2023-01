Dass sein Instagram-Posting so hohe Wellen schlagen würde, war ihm nicht bewusst, als er es am Montag seiner Mitarbeiterin diktiert hatte. Stefan Lercher, Chef der Pizzeria Peppino in Millstatt, trat eine Lawine an Medienberichten, kontroversen Diskussionen in sozialen Medien und Anfeindungen los. „Hinterher betrachtet war das Posting ein Fehler. Aber ich bin für meine direkte Art bekannt“, gibt er zu.