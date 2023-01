"Du, i will di nit verliern - für di tat i mei Leb'n riskier'n", so lautet die erste Textzeile des neuen Liedes "Wie gern i di hon" der Gruppe Mölltalsound. Die junge Formation hat sich als Partyband einen Namen gemacht. In der jungen Fortgeh-Fraktion von Oberkärnten und Osttirol gibt es kaum jemanden, der die Truppe nicht kennt. Dass die Mölltaler Burschen Stimmung machen können, haben sie auf Zeltfesten und Dorfbällen schon zur Genüge bewiesen. Aber nun haben sie gezeigt, dass sie auch das Spiel mit den Emotionen beherrschen.