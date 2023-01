Es hat sich abgezeichnet: Der Wirt der Pizzeria Peppino in Millstatt wurde angezeigt. Nachdem Stefan Lercher angekündigt hat, Araber, Veganer, Ökos und Hippies nicht mehr in sein Lokal zu lassen, entstand eine breite Rassismus-Debatte über sein Vorgehen in ganz Österreich. Menschenrechtler Alexander Pollak, auch Sprecher von SOS Mitmensch, hat deshalb nun die Initiative ergriffen und den Peppino-Wirt angezeigt.