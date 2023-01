Mit so einem Diebstahl sind Polizisten wohl auch nicht alle Tage konfrontiert. Am Dienstag erstattete der Filialleiter eines Sportartikelgeschäftes in Spittal an der Drau Anzeige bei der Polizei. Er gab an, dass insgesamt 93 Stück hochpreisiger Outdoor-Bekleidungsartikel in einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro entwendet worden waren. Bei den Artikeln handelt es sich unter anderem um Wanderjacken, Tourenhosen, Gilets und Funktionshosen.

Mitarbeiter hätten gegen 14.15 Uhr eine Personengruppe im Geschäft wahrgenommen. Doch niemand habe einen Einkauf getätigt. "Bislang ist unklar, wie die Täter die Ware unbemerkt aus dem Geschäft bringen konnten", heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung aus der Pressestelle der Polizei. Die Outdoor-Artikel seien mit einer Diebstahlsicherung versehen gewesen. Alarm wurde keiner ausgelöst. Laut Polizei gebe es derzeit keine Hinweise auf die Täter. Weitere Ermittlungen werden geführt.