Im Jahr 2020 jährte sich die Gründung der Perchtengruppe Mallnitz zum 40. Mal. Eine große Jubiläums-Perchtenmania war geplant, doch die Covid-19-Pandemie sorgte dafür, dass zwei Jahre in Folge eine Durchführung unmöglich gewesen wäre. Vor einer Woche, am 27. Dezember 2022, war es dann aber endlich wieder so weit. Mit ein bisschen Verspätung wurde das 40-jährige Bestehen gebührend gefeiert. 23 Gruppen aus nah und fern fanden sich am Dorfplatz ein und präsentierten ihre schaurig-schönen Masken den Gästen sowie den Einheimischen.

© KK/Julian Jamnig

Bevor die Krampusse und Perchten auf das Ortszentrum losgelassen wurden, standen noch Ehrungen auf dem Programm. Die Gründungsmitglieder der Perchtengruppe Mallnitz, Annelies und Hans Glantschnig, Marlene und Gerd Riemelmoser sowie Hubert Thaler wurden dazu auf die Bühne gerufen. Obmann Daniel Brucker und Bürgermeister Günther Novak überreichten gemeinsam Ehrenurkunden an die "Urgesteine" des Vereins.

Anschließend stand dem Fest nichts mehr im Wege. Mit knapp 3000 Besucherinnen und Besuchern ging die Veranstaltung als eine der erfolgreichsten in der Geschichte des Vereins ein. Ein Promi war ebenfalls unter die Schaulustigen: Thomas Hayo, Juror bei Heidi Klums Erfolgsformat "Germany’s Next Topmodel", verbrachte seinen Urlaub in Mallnitz und war während des höllischen Treibens mittendrin. Nach dem Lauf wurde noch gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden im Partyzelt gefeiert.