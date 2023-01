Auch andere Medien griffen den Exklusivbericht über den Chef der Pizzeria Peppino in Millstatt auf und bezeichneten Stefan Lercher als "Wut-Wirt". Er kündigte auf Instagram an, dass er nur noch acht Tische in seinem Lokal für Einheimische und Stammgäste öffnen werde, "Veganer, Hippies, Ökos und Araber ausgeschlossen".