Wenn der emeritierte Papst Benedikt XVI. am Donnerstag in der Krypta des Petersdoms beigesetzt wird, blickt die ganze Welt in den Vatikan. Und ein Kärntner Tal wird die Begräbnisfeierlichkeiten besonders gespannt verflogen, das Lesachtal. Dort haben die Katholiken eine enge Beziehung zum verstorbenen ehemaligen Kirchenoberhaupt. Im August 1990 besuchte Papst Benedikt XVI., damals noch als Kardinal Joseph Ratzinger, Präfekt der Glaubenskongregation in Rom, das Lesachtal. Begleitet wurde er von Bischofsvikar Engelbert Guggenberger. Der damalige Stadtpfarrer von Spittal hat Papst Benedikt im Rahmen seiner Dissertation in Rom kennengelernt.