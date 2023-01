Im Ristorante Pizzeria Peppino in Millstatt am See steht ein Umbruch bevor. Die beliebte Adresse im Zentrum der Marktgemeinde ist noch bis einschließlich Sonntag, 15. Jänner, geöffnet. Danach wird kurzfristig zugesperrt. "Zehn Jahre lang habe ich Millstatt gastronomisch aufrechterhalten. Das Leben für die Gastronomie macht mürbe. Ich werde mich auf die vielen Stammgäste und Einheimischen konzentrieren", äußert sich Peppino-Chef Stefan Lercher gegenüber der Kleinen Zeitung.