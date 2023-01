ARA-Flugrettung flog zu so vielen Einsätzen wie noch nie

Die drei Notarzthubschrauber der ARA-Flugrettung standen im Jahr 2022 im Dauereinsatz. Insgesamt absolvierten die rot-weiß-roten Flugrettungs-Profis in Fresach, am Nassfeld und in Reutte 2551 Einsätze.