Ein Thermenbesuch steht nicht nur bei den Urlaubsgästen in Bad Kleinkirchheim derzeit ganz oben auf der Liste. Auch in der zweiten Woche der Weihnachtsferien zieht es zahlreiche Gäste hin zum 34 Grad warmen Wasser der St. Kathrein Therme. "Die Auslastung ist vergleichbar mit 2019, also der Zeit vor Corona, und liegt sogar etwas darüber. Ab dem zweiten Weihnachtstag ging es so richtig los", bestätigt Betriebsleiter Bernd Kroos.