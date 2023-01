Brandalarm in Oberkärnten am Neujahrstag um 5.30 Uhr: Eine 23-jährige Frau aus Graz lenkte ihr Auto auf der Kirchheimer Straße von Feld am See kommend in Richtung Bad Kleinkirchheim. Im Bereich Klamberg stieß sie mit dem Pkw frontal gegen die rechts von der Fahrbahn befindliche Leitschiene. Sie stieg sofort aus dem Wagen, da dieser zu brennen begann. In der Folge brannte das Fahrzeug gänzlich aus.