Erst vor wenigen Tagen stürzte eine Fünfjährige im Skigebiet Nassfeld vom Sessellift rund acht Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Am Freitag kam es im Skigebiet Weißbriach in Oberkärnten zu einem weiteren schweren Liftunfall. Zwei Brüder im Alter von 12 und 13 Jahren fuhren am Freitag mit ihren Snowboards gemeinsam den Schlepplift bergwärts. Nach wenigen Metern verloren die Brüder das Gleichgewicht und stürzten. Der 13-Jährige blieb bei dem Sturz unverletzt.

Der 12-Jährige wurde, trotz Betätigung des Not-Aus-Schalters durch eine Mitarbeiterin, vom anhaltenden Schlepplift noch mitgeschleift und touchierte die erste Liftstütze. Der Bub zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber „Christophorus 7“ ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.