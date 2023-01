Die Lindner-Recyclingtech GmbH, mit Sitz in Spittal, stellt Zerkleinerungsmaschinen und Anlagen für die Recyclingindustrie her und vertreibt diese weltweit. Das Familienunternehmen unterstützte nun zum zweiten Mal das Caritas-Lerncafé in Spittal. Dort erhalten rund 15 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren eine kostenlose Nachmittagsbetreuung, Lernunterstützung und Hilfe bei den Hausaufgaben.

„Das gemeinsame Lernen motiviert die Kinder, der Lernerfolg macht stolz und beflügelt. Daher haben wir uns entschieden, die Kinder und Jugendlichen wieder zu unterstützen“, sagt Karin Lindner. Und nicht nur die Kinder freuen sich, auch die aktuell rund elf freiwilligen Lernhelfer im Lerncafé Spittal erfahren mit der Spende eine Bestätigung und Wertschätzung ihrer Arbeit.

Die Caritas sucht für ihre Lerncafés freiwillige Lernhelferinnen und -helfer, insbesondere in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Wer Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und etwa zwei Stunden am Nachmittag Zeit pro Woche bei freier Zeiteinteilung hat, melde sich via E-Mail: freiwillig@caritas-kaernten.at; Telefon: 0463/55 5 60-921.