Freitagvormittag, 10.28 Uhr: Wir rufen in der Ordination von Dr. Christian Ebner an. Der Kinderarzt hat alle Hände voll zu tun. Ebner ist der einzige Kinderarzt, welcher in dieser Woche in Spittal im Dienst ist. Weil derzeit gefühlt halb Kärnten krank im Bett liegt, spitzt sich die Situation zu. Können überhaupt alle Patientinnen und Patienten die kommen, versorgt werden? "Ja, wir schauen, dass es geht", sagt die kompetente Ordinationsassistentin.