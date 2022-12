"Schach ist für mich ein intellektuelles Kräftemessen. Man kann in eine eigene Welt eintauchen, in der man mit dem eigenen Geist spielen und seine Kreativität ausleben kann", beschreibt Adamo Valtiner seine Leidenschaft, die er seit seinem zwölften Lebensjahr ausübt. Das Interesse für den Schachsport erlangte der Lesachtaler durch seinen Opa und seinen Onkel, die ihm erste wichtige Züge beigebracht haben. Danach ging alles sehr schnell: "Ich habe ein halbes Jahr beim Schachverein Kötschach-Mauthen trainiert und wurde schon Vizelandesmeister in meiner Altersklasse. Im Finale zog ich den Kürzeren, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Regeln kannte."