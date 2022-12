Alle Eislauffans stehen schon längst ungeduldig in den Startlöchern. Jetzt werden ihre Rufe erhört: Am Freitag, 30. Dezember, wird ein Teil des Weissensees zum Eislaufen freigegeben. Die vergangenen zwei Nächte waren kalt genug, um eine drei Kilometer lange Spur am westlichen Teil zu für Eisläufer zu öffnen.

Einstiege gibt es dann in Praditz beim Seecamping Müller sowie in Techendorf Süd bzw. beim Kindergelände auf der Seewiese. Eisstockbahnen sowie Eishockeyflächen werden nach Möglichkeit angelegt. "Absperrungen sind zu beachten, das Nordufer mit den Steganlagen und das Schilf sind nicht zu betreten - dort herrscht Einbruchgefahr", warnt Eismeister Bernhard Jank. Die Empfehlung lautet: Am besten sollte man am frühen Vormittag aufs Eis.

Ein Tagesticket für Eis und Loipe kostet 8 Euro (ab 10 Jahren).