Wer holt sich den Sieg bei den "Köpfen des Jahres" im Bereich Kultur? Für welchen der Sportler ist diese Wahl ein Volltreffer? Wem darf die Kleine Zeitung zum Sieg in der Kategorie Unternehmergeist gratulieren? Und wer hat am Ende bei den jungen Talenten und starken Persönlichkeiten die Nase vorn?

In Osttirol und Oberkärnten rittern 25 Nominierte um den Titel – jede und jeder Einzelne hätte den Sieg verdient. Tausende Leser haben bereits mitgemacht und abgestimmt, erfahrungsgemäß wird es aber am letzten Tag noch einmal spannend. In so mancher Kategorie zeichnet sich ein spannendes Rennen ab.

In macher Kategorie zeichnet sich bislang ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Sabine Moser und Christian Knaller trennen in der Kategorie "Kultur" bis dato nur wenige Stimmen. In der Kategorie "Unternehmergeist" hat Arthur Primus die Nase vorn, gefolgt von Irmgard Eder. Die Kategorie "Sport" führt Sophia Waldauf an, gefolgt von Stefan Hierländer. Bei den "Jungen Talenten" fuhr Thomas Hecher bisher die meisten Stimmen ein. Johanna Schmölzer ist ihm dicht auf den Fersen. In der Kategorie "Starke Persönlichkeiten" rast Robert Weichselbraun seinen Kontrahenten davon.

Noch ist aber nichts entschieden, denn bis zum 31. Dezember können Sie auf unserer Homepage www.kleinezeitung.at/kdj für Ihren Favoriten abstimmen – und zwar einmal pro Tag. Die Siegerinnen und Sieger werden im Rahmen eines Galaabends am 25. Jänner in der Carinthischen Musikadademie im Stift Ossiach präsentiert.

Hier gehts zum Voting!