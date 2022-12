Mehrere Skiunfälle mit Verletzten auf den heimischen Pisten

Auch am Mittwoch kam es in den Kärntner Skigebieten wieder zu verheerenden Stürzen. Ein 37-jähriger Mann stürzte am Mölltaler Gletscher acht Meter in die Tiefe. Am Nassfeld verletzte sich nach einem Sturz eine Frau aus Deutschland.