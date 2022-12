Auf die Plätze, fertig und Beine anziehen – ab sofort ist die Rodelsaison eröffnet. Am Dienstag, den 27.12. wurde auf der neuen Rodelbahn in Tröpolach "angerodelt". Seit diesem Winter darf sich Tröpolach über eine neue Rodelbahn direkt im Zentrum freuen, berichten Initiator Thomas Astner und Bürgermeister Leopold Astner erfreut. Insgesamt wurden seitens des Tourismus der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See rund 25.000 Euro in die Errichtung sowie die Beleuchtung der 400 Meter langen Rodelbahn investiert. Die Flächen wurden von den Grundstücksbesitzern kostenlos bereitgestellt. Die Rodelbahn ist täglich bis 22 Uhr beleuchtet. Der Rodelverleih befindet sich beim Gasthof Winkler in Tröpolach (Tel. +43 4285/302). Die Leihgebühr beträgt sechs Euro pro Rodel.

Sieben Mal Rodelspaß in der Region

Insgesamt sieben präparierte Rodelbahnen laden in der Region Nassfeld-Pressegger See zum lustigen Hüttenabend. Einen Rodelverleih & Einkehrmöglichkeiten gibt es bei fast allen Bahnen, fünf verfügen über eine Flutlichtanlage und teilweise steht auch ein Shuttle-Service bereit.