Warum es zu der Gewalttat kam, ist noch unklar. Klar hingegen ist, dass ein Millstätter (32) am Mittwoch gegen 2.15 Uhr während einer Veranstaltung am Dorfplatz in Mallnitz einem Seebodner (32) ins Gesicht schlug. Das Opfer erlitt dabei laut Polizei eine Nasenverletzung. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich nicht nur der Täter, sondern auch einer seiner Freunde (26) ihnen gegenüber dermaßen renitent, dass sie festgenommen wurden.

Beide werden wegen mehrere Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt. Der Angreifer wird darüber hinaus bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Körperverletzung angezeigt.